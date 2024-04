França entregará veículos blindados à Ucrânia, diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse que a França vai entregar "centenas" de veículos blindados até o início do próximo ano para a Ucrânia, como parte de um novo pacote de ajuda militar para o país que acabou de entrar no seu terceiro ano de guerra com a Rússia. Em entrevista à edição de domingo, 31, do jornal La Tribune, Lecornu disse que para manter uma linha de frente tão extensa, o exército ucraniano precisa, por exemplo, de veículos blindados de transporte de pessoal. "É absolutamente fundamental para a mobilidade das tropas", declarou.

O exército francês atualmente substitui seus antigos veículos blindados VAB, que começaram a ser usados em 1979, por uma nova geração de veículos blindados. "Este equipamento antigo, ainda operacional, está indo diretamente para a Ucrânia em grande quantidade. Estamos falando de centenas [de veículos] em 2024 e início de 2025", disse Lecornu. Ele também afirmou que a França fornecerá mais mísseis antiaéreos para a Ucrânia.

A medida surge quando o governo francês pressiona sua indústria militar a aumentar a produção para atender às necessidades urgentes de munição de Kiev. Lecornu afirmou na terça-feira que a França em breve será capaz de entregar 78 obuseiros Caesar para a Ucrânia e aumentará seu fornecimento de projéteis.