Exército israelense afirma que 'eliminou' dirigente do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou neste domingo (31) que "eliminou" um comandante de uma unidade de mísseis do movimento Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano.

"Um avião da Força Aérea bombardeou um veículo na área de Kunin, no Líbano, onde estava Ismail Al Zin", afirmou o Exército, que identificou o membro do movimento libanês como comandante da unidade de mísseis, que, segundo as Forças Armadas de Israel, é "responsável" por dezenas de ataques contra Israel.