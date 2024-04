Com 2 de Rodrygo, Real vence Athletic e segue firme na ponta do Espanhol

O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste domingo (31), com dois gols do atacante brasileiro Rodrygo, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em que o time merengue segue firme na ponta da tabela.

O Real lidera com 75 pontos, oito à frente do Barcelona (2º), que no sábado bateu o Las Palmas por 1 a 0, e dez a mais que o Girona (3º), que mais cedo venceu o Betis por 3 a 2.

O Athletic, que vai disputar a final da Copa do Rei no próximo sábado contra o Mallorca, se mantém na quarta posição, mas pode ser ultrapassado em caso de vitória do Atlético de Madrid (5º) sobre o Villarreal na segunda-feira.