City e Arsenal empatam sem gols; Liverpool retoma liderança

O Arsenal resistiu à pressão do Manchester City e segurou um empate em 0 a 0 neste domingo (31), no Etihad Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, que teve o Liverpool retomando a liderança ao derrotar o Brighton por 2 a 1.

Os 'Gunners' foram dominados pelos 'Citizens', mas conseguiram manter o zero no placar e para continuarem com um ponto de vantagem sobre o time de Manchester na briga pelo título, que não vem para o clube londrino desde 2004.

Com 29 jogos disputados cada um, o Liverpool está à frente com 67 pontos, contra 65 do Arsenal (2º) e 64 do City (3º).