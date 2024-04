Sequestro em café dos Países Baixos termina com um detido

"O último refém acaba de ser liberado. Uma pessoa foi detida. No momento, não podemos divulgar mais informações", anunciou a polícia na rede social X.

As autoridades afirmaram que não há indícios de que o crime, que aconteceu em um café na cidade de Ede, centro do país, tenha sido um ato "terrorista".

Uma tomada de reféns nos Países Baixos que durou várias horas terminou com a libertação de todas as pessoas retidas, sem ferimentos, e a detenção de um suspeito.

A imprensa local informou que um homem "desorientado" invadiu o local e ameaçou as pessoas que estavam no café. Quatro pessoas foram tomadas como reféns.

O incidente provocou uma grande mobilização da polícia e do esquadrão antibombas. As forças de segurança isolaram o centro da cidade e os moradores de quase 150 casas localizadas próximas ao estabelecimento foram obrigados a deixar a região.

Em um primeiro momento, três pessoas foram liberadas. Segundo imagens do canal público NOS, elas deixaram o edifício com as mãos para o alto.