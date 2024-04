ONU denuncia que 4 funcionários ficaram feridos em explosão no sul do Líbano

A missão de paz da ONU no Líbano informou que três de seus observadores e um tradutor que os acompanhava ficaram feridos, neste sábado (30), em uma explosão no sul do país, onde ocorrem confrontos diários entre Israel e o movimento Hezbollah.

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) supervisiona a chamada Linha Azul, demarcação que separa Israel do Líbano, estabelecida pela ONU no ano 2000, quando as tropas israelenses saíram do sul do país vizinho.

Esta missão de manutenção da paz é apoiada pela Organização da ONU para a Vigilância da Trégua (UNTSO).