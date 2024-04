Observadores da ONU no Líbano são feridos por explosão na fronteira com Israel

O UNTSO (Organização da ONU para a Vigilância da Trégua) pediu a todas as partes "cessar as intensas trocas de disparos".

Esta organização, criada em 1948 após a primeira guerra árabe-israelense, é composta por observadores não armados e é diferente da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), que tem cerca de 10.000 capacetes azuis destacados no sul do país árabe, na fronteira com Israel.

A agência de imprensa oficial libanesa ANI afirmou que "a aviação inimiga", em referência a Israel, havia bombardeado a região de Rmeish, onde ocorreu o incidente, e acrescentou que os disparos foram dirigidos contra a patrulha.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, condenou o ocorrido, que classificou de "incidente perigoso", segundo um comunicado.