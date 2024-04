Monaco goleia Metz e sobe para 2º no Campeonato Francês

O jogo contra o Metz foi tranquilo para os monegascos, que em apenas 16 minutos abriram 3 a 0 com os gols de Takumi Minamino (4'), Maghnes Akliouche (10') e Vanderson (16').

O time do Principado tem agora dois pontos de vantagem sobre o Brest (3º), que no domingo visita o Lorient (15º) e pode voltar à vice-liderança.

O Monaco venceu fora casa o vice-lanterna Metz por 5 a 2 neste sábado (30), pela 27ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a segunda posição na tabela.

Na reta final, Folarin Bolagun fez mais dois para o Monaco (76' e 88'), enquanto o Metz descontou com Pape Diallo (79') e Ibou Sané (84'), com tudo já decidido.

O líder isolado do Campeonato Francês é o Paris Saint-Germain, que no domingo fará o principal duelo da rodada, contra o Olympique de Marselha (7º), no estádio Vélodrome.

O outro jogo deste sábado será entre Lyon (10º) e Reims (9º).