Lazio marca no fim e bate Juventus na estreia de Igor Tudor

Em seu primeiro jogo à frente da Lazio, Igor Tudor conseguiu três pontos com uma vitória por 1 a 0 sobre a Juventus neste sábado (30), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que prolonga a série de jogos sem vencer do time de Turim. O gol do jogo no Estádio Olímpico de Roma foi marcado nos acréscimos por Adam Marusic (90'+3), que mandou a bola para as redes de cabeça aproveitando passe de Matteo Guendouzi. Em sua estreia, Tudor tirou do time titular dois jogadores importantes no esquema de seu antecessor, Maurizio Sarri: o artilheiro Ciro Immobile, que entrou no segundo tempo, e Guendouzi, que foi seu jogador no Olympique de Marselha e entrou em campo para os dez minutos finais da partida.

A Juve, que não pôde contar com o atacante sérvio Dusan Vlahovic, suspenso, fica na terceira colocação com 59 pontos, três atrás do Milan (2º), que ainda enfrenta a Fiorentina neste sábado. A 'Velha Senhora' vive um calvário de resultados há dois meses: dos últimos novo jogos, somou apenas sete pontos. Além disso, o time chegou a uma sequência de quatro rodadas sem vitória. Por sua vez, a Lazio subiu para o sétimo posto na tabela, com 46 pontos.

Na próxima terça-feira, Tudor terá mais um encontro com a Juventus, clube que defendeu nos tempos de jogador de 1998 a 2005, na semifinal da Copa da Itália. Mais cedo, o Napoli (8º), ainda atual campeão italiano, sofreu mais uma derrota em casa, desta vez para a Atalanta (6ª), por 3 a 0, num jogo em que os torcedores napolitanos mostraram seu apoio ao zagueiro brasileiro Juan Jesus, que recentemente foi alvo de insultos racistas. O confronto direto entre equipes que lutam por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, a 'Dea' se mostrou muito superior e construiu sua vitória através dos gols de Aleksey Miranchuk (26'), Gianluca Scamacca (45') e Teun Koopmeiners (88'). Esta foi a nona derrota do Napoli no campeonato, que deixa o time cinco pontos atrás justamente da Atalanta e a seis da Roma (5ª), que ocupa posição que pode valer vaga na próxima Champions, já que a Serie A está entre as ligas europeias com melhor coeficiente Uefa.

Antes da partida, os torcedores gritaram "Não ao racismo" em apoio a Juan Jesus, que denunciou insultos por parte do zagueiro Francesco Acerbi, da Inter de Milão, no último jogo das equipes antes da paralisação para as datas Fifa. Acerbi escapou de uma punição após a Federação Italiana de Futebol (FIGC) considerar que não havia provas suficientes contra o zagueiro da Inter. Como protesto contra esta decisão, os jogadores do Napoli vestiram neste sábado uma camisa com a frase "Keep racism out" (Mantenha o racismo fora).