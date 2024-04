Bulgária e Romênia entram parcialmente na zona europeia de livre circulação

Depois de 13 anos de espera, Bulgária e Romênia ingressaram parcialmente ao espaço europeu Schengen de livre circulação europeia no domingo (noite de sábado, 30, no Brasil). Com a medida, serão suspensos os controles nas fronteiras aéreas e marítimas dos dois países, embora ainda sejam mantidos nas terrestres.

Por ora, seguirão vigentes os controles por terra devido ao veto interposto pela Áustria, o único membro da União Europeia (UE) reticente a que estes dois países se juntem ao Schengen, por temor à chegada de solicitantes de asilo.

E, embora seja uma adesão parcial, ao estar limitada a aeroportos e portos marítimos, trata-se de um passo com alto peso simbólico.