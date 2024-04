Ucrânia impõe cortes de energia após bombardeios russos contra infraestrutura elétrica

A Ucrânia impôs, nesta sexta-feira (29), cortes de luz em várias regiões, depois que uma nova onda de bombardeios russos em massa danificou três usinas termelétricas do país, e solicitou mais ajuda a seus aliados ocidentais.

Por outro lado, um ataque com drones matou um civil e feriu um homem em Myrivska, uma localidade do oblast (província) de Dnipropetrovsk, no sul da Ucrânia, informou o governador Serhiy Lysak.

Nas últimas semanas, Moscou intensificou seus ataques na Ucrânia e, em particular, contra infraestruturas energéticas, em resposta aos ataques de Kiev a regiões russas fronteiriças.