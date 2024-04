Stones e Walker desfalcam o City contra o Arsenal

O Manchester City não poderá contar com o lateral-direito Kyle Walker e o zagueiro John Stones, lesionados, para o jogo de domingo contra o Arsenal, o principal duelo da 30ª rodada do Campeonato Inglês, confirmou o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (29).

Walker sentiu um problema na parte posterior da coxa no sábado passado, na derrota dos 'Three Lions' para o Brasil por 1 a 0, enquanto Stones lesionou o adutor no empate em 2 a 2 contra a Bélgica na terça-feira.

Por outro lado, Guardiola terá de volta o goleiro brasileiro Ederson, assim como Manuel Akanji, Jack Grealish e Kevin De Bruyne, recuperados de suas lesões.

O Manchester City ocupa a terceira posição na tabela do Campeonato Inglês, com um ponto a menos que Arsenal e Liverpool.