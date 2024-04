Sinner atropela Medvedev e jogará sua 3ª final no Masters 1000 de Miami

Conseguindo sua revanche pela final do ano passado, o tenista italiano Jannik Sinner, número 3 do mundo, atropelou o russo Daniil Medvedev (4º) e vai à decisão do Masters 1000 de Miami pela terceira vez na carreira, em busca de seu primeiro título na competição.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em apenas uma hora e nova minutos.

Na final, o italiano tentará virar a página das derrotas para Hubert Hurkacz em 2021 e para Medvedev em 2023 para faturar seu segundo título de Masters 1000, depois de vencer em Toronto no ano passado.