Rússia diz ter frustrado atentado e detido três suspeitos

O serviço de segurança russo afirmou, nesta sexta-feira (29), que prendeu três pessoas procedentes de um país da Ásia Central, suspeitas de planejarem um atentado com explosivos no sul da Rússia, uma semana depois do ataque contra uma casa de shows nos arredores de Moscou.

O FSB indicou, em um comunicado, citado pelas agências russas, que "puseram fim às atividades terroristas de três cidadãos de um país de Ásia Central" que planejavam explodir um artefato em um local público no krai (província) de Stavropol.

Segundo a agência RIA Novosti, foram encontrados materiais para a fabricação de um artefato explosivo artesanal e substâncias químicas na residência dos suspeitos.