Radio Free Asia fecha sucursal em Hong Kong por preocupação com segurança após nova lei

A Radio Free Asia (RFA), financiada pelos EUA, informou nesta sexta-feira, 29, que fechará a sua sucursal em Hong Kong devido a preocupações com uma nova lei de segurança nacional. O presidente da RFA, Bay Fang, disse num comunicado que a rádio deixará de ter funcionários em tempo integral em Hong Kong, mas que manterá o seu registro oficial de comunicação social.

"As ações das autoridades de Hong Kong, incluindo a referência à RFA como uma força estrangeira, levantam sérias questões sobre a nossa capacidade de operar em segurança com a promulgação do Artigo 23", disse Fang.