Presidente polonês veta liberação do acesso à pílula do dia seguinte

O presidente da Polônia, o conservador Andrzej Duda, vetou nesta sexta-feira a legislação que pretende liberalizar o acesso à pílula do dia seguinte, atualmente autorizada no país europeu apenas com a apresentação de receita médica.

A Polônia sofreu um retrocesso nos direitos reprodutivos das mulheres durante os oito anos de governo do partido populista nacionalista Lei e Justiça (PiS) e, em 2017, o país autorizou o acesso a métodos contraceptivos de emergência apenas com a apresentação de receita médica.

Duda decidiu "devolver ao Parlamento a emenda da lei sobre produtos farmacêuticos com o pedido de reanálise da lei (veto)", afirma um comunicado da presidência.