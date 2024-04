Palácio de Versalhes finaliza preparativos para receber hipismo nos Jogos de Paris

Retroescavadeiras e centenas de toneladas de terra foram movidas para instalar pistas e tribunas: o Palácio de Versalhes está finalizando os preparativos para receber as provas de hipismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que começam em menos de três meses. "Cerca de 70%" das obras estão concluídas, afirma Lorick Joseph, membro do Comitê Organizador dos Jogos, durante a apresentação do local à imprensa nesta sexta-feira (29). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Fonte da Carruagem de Apolo, localizada no eixo principal do palácio real, deu como simbolicamente inaugurada esta contagem regressiva: foi restaurada por completo para a ocasião e nesta sexta, diante de jornalistas de todas as partes do mundo, ligou seus chafarizes com música barroca ao fundo.

Esta estátua de Jean-Baptiste Tuby representa o deus Apolo em uma carruagem puxada por quatro cavalos, cercada por outra divindade, Fáeton, tritões e golfinhos.

Os cavalos estão muito presentes na impressionante coleção de obras de arte do Palácio de Versalhes, como elemento integrante da vida da realeza e da corte, seja para a caça, diversão, transporte ou a guerra. As cavalariças, localizadas em frente ao palácio, abrigavam então 1.500 exemplares, algo que será recordado em uma exposição a partir do dia 2 de julho. Hoje elas dão lugar a uma galeria de carruagens, esculturas e outras obras do Museu do Louvre, assim como uma escola de formação artística. Aproveitando o conhecimento ancestral de artesãos e artistas, o portão principal do palácio foi restaurado em 2023 pela ocasião dos 400 anos do recinto, que se estende por 800 hectares. Um local que é Patrimônio Mundial da Unesco e que no ano passado foi visitado por oito milhões de turistas. Ainda coberto em certas partes, será em breve revelado por inteiro ao público. A vários quilômetros da Fonte da Carruagem de Apolo, jardineiros e outros trabalhadores preparam a pista de cross country, uma prova espetacular dos Jogos Olímpicos em que cavalos e cavaleiros terão que percorrer 5,3 quilômetros com 28 obstáculos naturais, entre eles vários trechos com água através destas terras reais.

Um total de 40 mil visitantes dividirão este espaço natural, atrás das cortas que delimitam o percurso, para acompanhar a competição, segundo o Comitê Organizador.