Nova onda de violência atinge Guayaquil; rebelião deixa 3 mortos

Três detentos morreram e seis ficaram feridos em um motim na penitenciária regional de Guayaquil, no Equador, que viveu ontem uma nova onda de violência. Segundo a polícia da maior cidade equatoriana, pelo menos 13 incidentes violentos foram relatados durante a madrugada.

A rebelião aconteceu apesar do estado de exceção, que colocou as Forças Armadas no comando das prisões. Os detentos atearam fogo em colchões durante toda a madrugada de ontem, até que os militares retomaram o controle da prisão pela manhã.

Segundo autoridades, as mortes foram causadas por brigas dos próprios presos entre si e não têm relação com a ação militar. Armas, munições e explosivos foram encontrados no local durante uma inspeção.

A penitenciária tem cerca de 4,4 mil detentos e é a mesma de onde escapou em janeiro o narcotraficante Adolfo Macías, conhecido como "Fito", líder de uma das maiores facções criminosas do país. A fuga desencadeou uma onda de violência que incluiu homicídios, ataques a veículos de imprensa, explosões e mais de 200 sequestros, o que levou o presidente Daniel Noboa a declarar estado de exceção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as autoridades, a maioria dos detentos da penitenciária faz parte da facção liderada por Fito, que a controlava até o início do estado de exceção. O general Víctor Herrera e o vice-ministro de segurança, Lyonel Calderón, atribuíram a causa do motim à insatisfação dos presos com a presença dos militares.