Nono suspeito de atentado em Moscou é detido na Rússia

As autoridades russas atualizaram o balanço para 144 vítimas fatais, e detalharam que muitos feridos seguem hospitalizados.

Há exatamente uma semana, indivíduos armados abriram fogo no Crocus City Hall, uma casa de shows nas imediações da capital russa, antes de incendiarem o recinto.

A Justiça da Rússia anunciou, nesta sexta-feira (29), que mais uma pessoa acusada de envolvimento na organização do atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico foi detida no país.

As autoridades não detalharam o suposto papel que o nono suspeito desempenhou, mas o acusam de "terrorismo", assim como os quatro supostos atiradores, um crime punível com prisão perpétua.

Hoje, um nono suspeito, Nazrimad Lutfulloi, foi preso, informou a assessoria de imprensa dos tribunais de Moscou. Ele é originário do Tajiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central, assim como os supostos atiradores.

Desde então, quatro supostos atiradores foram detidos, além de diversos suspeitos de colaboração com o atentado.

Sua prisão preventiva foi decretada até 22 de maio, podendo ser prorrogada.

O grupo Estado Islâmico confirmou hoje a prisão de quatro de seus integrantes, os quais considera autores do atentado.

Apesar desta clara reivindicação jihadista, as autoridades russas insistem em apontar um vínculo com a Ucrânia, país com o qual trava um conflito militar há mais de dois anos.

