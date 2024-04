Nicaraguenses celebram via-crúcis restrita no entorno das igrejas

Os católicos da Nicarágua celebraram, nesta sexta-feira (29), uma via-crúcis restrita ao entorno das igrejas, devido à proibição governamental que vigora há dois anos para as procissões tradicionais nas ruas.

As celebrações da Semana Santa foram realizadas em meio a tensões entre a Igreja Católica e o governo de Daniel Ortega, após a detenção de cerca de 20 clérigos durante as comemorações do Natal e do Ano Novo. Após um acordo com o Vaticano, eles foram libertados em 14 de janeiro e enviados a Roma.

As relações entre o governo e a Igreja se deterioraram durante os protestos antigovernamentais de 2018, que deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU. O presidente os considerou uma tentativa de golpe de Estado, patrocinada por Washington e apoiada por parte do clero.