Líder do partido unionista da Irlanda do Norte renuncia após acusações de crimes sexuais

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte anunciou, nesta sexta-feira (29), a renúncia de seu líder Jeffrey Donaldson, após ele ser acusado de crimes sexuais, segundo a imprensa britânica.

Membro do parlamento de Westminster desde 1997, Donaldson era visto como uma figura bastante moderada dentro do movimento unionista, comprometido com a manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido.

A direção do partido "recebeu uma carta do deputado Jeffrey Donaldson na qual confirma ter sido acusado por fatos antigos e indica sua renúncia como líder do Partido Unionista Democrático com efeito imediato", disse o DUP em comunicado.