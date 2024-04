Israel volta a bombardear Gaza e população enfrenta 'fome iminente'

Israel voltou a bombardear nesta sexta-feira (29) a Faixa de Gaza, território palestino cercado e onde a população enfrenta um cenário de "fome iminente", segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), após quase seis meses de guerra com o movimento islamista Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou na manhã de sexta-feira que os combates e bombardeios, em particular em Rafah, provocaram "dezenas de mortes". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta cidade do sul da Faixa, considerada por Israel o último reduto do Hamas, estão aglomeradas quase 1,5 milhão de pessoas, a maioria deslocadas pela violência em outras áreas do território.

O conflito, que começou após o ataque do movimento islamista contra o território israelense em 7 de outubro, deixou o pequeno território em ruínas e seus 2,4 milhões de habitantes à beira da fome, segundo a ONU. "Não há nenhum outro lugar no mundo com um número tão elevado de pessoas enfrentando uma fome iminente", denunciou na quinta-feira, na rede social X, Matthew Hollingworth, diretor do PMA para os Territórios Palestinos.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal da ONU, com sede em Haia, ordenou a Israel na quinta-feira (28) que garanta "sem demora" a entrega, sem obstáculos, "dos serviços básicos e de ajuda humanitária urgente" para Gaza. Após uma demanda da África do Sul, a CIJ ordenou a Israel em janeiro que impedisse qualquer ato de genocídio no território palestino e permitisse a entrada de ajuda humanitária. Israel classificou as acusações de "escandalosas". O Hamas celebrou a decisão da CIJ e pediu que seja aplicada "imediatamente". A guerra provocou uma catástrofe humanitária no pequeno território e a ajuda terrestre entra a conta-gogas em Gaza. Vários países lançam alimentos em operações aéreas, de paraquedas, em particular no norte da Faixa, onde a situação é desesperadora. A guerra começou com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses. Segundo o governo de Israel, os combatentes islamistas sequestraram quase 250 pessoas e 130 delas permanecem retidas em Gaza, das quais 34 teriam morrido.

Em represália, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e iniciou uma vasta operação que deixou mais de 32.623 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Desde então, os combates não dão trégua.