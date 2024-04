Espumante do RS e queijos mineiro, paulista e paraense: veja os presentes que Lula deu a Macron

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenteou o presidente da França, Emmanuel Macron, com queijos de diversas regiões do Brasil, principalmente de Minas Gerais, e espumante produzido na Serra Gaúcha. O francês encerrou sua viagem ao País nesta quinta-feira, 28, com agendas oficiais em Brasília. Desde terça-feira, 26, ele passou por Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Um dos queijos recebidos por Macron é o Canastra do Serjão. Produzido na cidade mineira de Piumhi, na Serra da Canastra, tem maturação especial e a presença de mofo branco. O produto foi premiado mundialmente, inclusive na França, quando recebeu o bronze na Mondial Du Fromage, em 2019, e ganhou o Super Ouro na mesma competição, em 2021. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Presenteei o presidente Emmanuel Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecido na França, para que ele possa me dizer o que achou deles", escreveu Lula no X (antigo Twitter).

Também de Minas Gerais, mais especificamente do Sul do Estado, foram escolhidos os queijos Goa Moderado, produzido na cidade de Aiuruoca; Maranata Bronze, de Virgínia; e Lua Cheia, produto do município de Bueno Brandão. Completaram a lista o queijo Cuesta, produzido em Pardinho, município paulista a 200 quilômetros de São Paulo, e o paraense Queijo do Marajó. Macron voltou a se opor nesta quinta-feira à assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nos moldes atuais. Ele disse que as negociações, que se arrastam há 25 anos, precisam ser reabertas para incluir medidas que colaborem no enfrentamento às mudanças climáticas, como já havia pedido durante o Fórum Econômico Brasil-França, realizado na quarta-feira, 27, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Segundo o presidente francês, não é possível abrir o mercado europeu a produtos sul-americanos que não seguem a legislação europeia, mais rígida em relação às regras para desmatamento e descarbonização. "Esse acordo é um freio ao que estamos fazendo para retirar o carbono da economia e lutar em prol da biodiversidade", afirmou Macron.