Endrick, Yamal, Mainoo... Como lapidar o talento adolescente no futebol?

Endrick salvando a Seleção com seus gols aos 17 anos, Lamine Yamal comandando a Espanha aos 16 e Kobbie Mainoo, de 18, deslumbrante com a Inglaterra... De exceção a quase regra no futebol, a crescente chegada de adolescentes talentosos à elite abre muitos pontos de interrogação.

"Foi tudo rápido demais e chegou um momento em que não cabiam mais coisas na minha cabeça... Estrear, marcar gols, ser protagonista do time profissional, chamar a atenção da seleção principal... Esperavam muito de mim e eu era um menino", relata o ex-jogador espanhol Bojan Krkic em uma entrevista publicada nesta semana pelo jornal El Mundo.

Prodígio da bola, o ex-atacante estreou pelo Barcelona aos 16 anos em 2007. Comparado a Lionel Messi, sua carreira parecia que seria meteórica, mas foi prejudicada pelos ataques de ansiedade que o acompanharam exatamente desde aquele salto no vazio quando era só um garoto. Hoje, aos 33 anos e já aposentado, ele conta tudo no livro "Controlar Lo Incontrolable" ("Controlar o Incontrolável", em tradução livre).