Crucificações e flagelos na Sexta-Feira Santa nas Filipinas

Dezenas de pessoas com o tronco nu, vestindo sudários e coroas feitas de folhas, caminham descalças pelas ruas empoeiradas, batendo ritmicamente nas costas ensanguentadas com varas de bambu.

Os católicos das Filipinas representam os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, com pessoas pregadas em cruzes de madeira ou em momentos de autoflagelação até derramar sangue em demonstrações extremas de devoção religiosa na Sexta-Feira Santa.

"Isto é para o meu filho, que é epiléptico", disse Joel Yutoc, com o nome do filho tatuado no peito.

O homem de 31 anos começou a participar nas flagelações da Sexta-Feira Santa há oito anos e afirma que, desde então, o filho não sofreu nenhum ataque.

No município de San Juan, um homem de cabelos brancos representa Jesus Cristo enquanto outros dois, que interpretam centuriões romanos, o levam para um terreno elevado com algumas cruzes de madeira.