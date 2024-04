Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority PJSC

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), o provedor exclusivo de serviços de eletricidade e água do Emirado de Dubai e proprietário majoritário do maior provedor de serviços de refrigeração, cotado no Mercado Financeiro de Dubai (DFM), informou que seus acionistas, na assembleia geral realizada em 28 de março de 2024, aprovou o pagamento de dividendos totais de AED 3,1 bilhões com uma data recorde de 8 de abril de 2024. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240329973341/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dubai Electricity and Water Authority PJSC shareholders approve payment of AED 3.1 billion in dividends (Photo: AETOSWire)

Detalhes da Assembleia Geral A reunião, presidida por Sua Excelência, Matar Humaid Al Tayer, Presidente do Conselho Administrativo da DEWA, contou com a presença de Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, MD e Diretor Executivo da DEWA e membros do Conselho Administrativo da DEWA, bem como 85,9% dos acionistas. A assembleia foi realizada nesta quinta-feira (28 de março de 2024) no Kempinski Boulevard Hotel em Dubai e também virtualmente. Rendimento de Dividendos Atraente

Para acionistas que investiram em ações da DEWA antes da data de registro de dividendos em 8 de abril de 2024 (com última data de direito em 4 de abril de 2024), o rendimento de dividendos dos próximos doze meses é de 5,0% com referência ao preço de ações da IPO de AED 2,48 por ação. "Graças à visão perspicaz e às diretrizes sensatas de nossa sábia liderança, Dubai se tornou um centro mundial para o comércio, finanças, turismo e economia ecológica. A DEWA desempenha um papel crucial para garantir que a infraestrutura de Dubai acompanha a crescente demanda de energia e água. Nossos esforços inabaláveis contribuíram para o histórico de conquistas da DEWA, destacaram a transição para energia limpa e estabeleceram a liderança mundial da DEWA", disse Sua Excelência, Matar Al Tayer. "Olhando para o futuro, estou otimista quanto a nossas perspectivas operacionais e financeiras para 2024. O aumento do turismo, o crescimento da demanda residencial e comercial de nossos serviços e o aumento da população ativa durante o dia no Emirado são indicadores promissores de novas oportunidades para expandir nossos negócios. Em 2023, a receita anual da DEWA excedeu AED 29 bilhões, o lucro operacional foi superior a AED 8,7 bilhões e o EBITDA foi superior a AED 14,7 bilhões, todos os números refletindo os mais elevados de sua história", afirmou Sua Excelência, Saeed Al Tayer. Mais informação sobre o site da DEWA: https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations e o site do DFM https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA Fonte:AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240329973341/pt/