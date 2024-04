Cádiz vence e deixa Granada cada vez mais próximo do rebaixamento

O Cádiz, que segue na 18ª posição, ganhou fôlego no Campeonato Espanhol graças à vitória desta sexta-feira (29) por 1 a 0 sobre o vice-lanterna Granada, cada vez mais próximo do rebaixamento, no jogo que abriu a 30ª rodada.

Com 25 pontos, o Cádiz está agora a dois do 17º colocado, o Celta de Vigo, primeiro time fora da zona de perigo, que no domingo recebe o Rayo Vallecano (15º).

Por sua vez, o Granada, penúltimo depois de vencer apenas dois jogos no campeonato, tem apenas 14 pontos, o que o deixa à espera de um milagre para permanecer na elite.