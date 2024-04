Bombardeios russos causam cortes de luz em várias regiões da Ucrânia

A Ucrânia informou, nesta sexta-feira (29), que foi forçada a cortar a energia elétrica em várias regiões, depois que uma nova série de bombardeios maciços russos danificou três usinas termelétricas do país, e solicitou mais ajuda a seus aliados ocidentais.

Por outro lado, um ataque com drones matou um civil e feriu um homem em Myrivska, uma localidade do oblast (província) de Dnipropetrovsk, no sul da Ucrânia, informou o governador Serhiy Lysak.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No leste da Rússia, um civil morreu e dois ficaram feridos por um drone ucraniano que caiu em um prédio residencial em Belgorod, cidade próxima da fronteira, disse o governador da região, Viacheslav Gladkov.