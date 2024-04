Bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah em Síria e Líbano matam dezenas

Uma sequência de bombardeios israelenses contra posições do movimento libanês Hezbollah na Síria e no Líbano deixaram dezenas de mortos, uma escalada no enfrentamento aos aliados do Hamas, que alimenta o temor de uma conflagração regional. O Exército israelense não comentou os bombardeios na Síria, mas anunciou ter matado o subcomandante encarregado da unidade de mísseis do Hezbollah, Ali Naim, em um ataque no Líbano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No norte da Síria, uma série de "bombardeios israelenses" contra "depósitos de mísseis do Hezbollah" em Aleppo deixou 36 soldados sírios mortos e também resultou na morte de sete milicianos do Hezbollah e outros três combatentes pró-iranianos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Segundo esta organização, sediada no Reino Unido e com uma ampla rede de informantes no terreno, este é o balanço mais mortal nas fileiras do Exército sírio decorrente de um ataque israelense desde que começou a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas, em 7 de outubro. O Hezbollah anunciou o "martírio" de sete de seus combatentes, inclusive Ali Naim, sem detalhar onde ou quando morreram. O movimento libanês é aliado do regime sírio, do movimento islamista palestino Hamas e do Irã, todos inimigos de Israel. Desde o início deste conflito, o Hezbollah, em solidariedade ao Hamas, ataca quase diariamente alvos no norte de Israel a partir do sul do Líbano.

Israel responde aos ataques do Hezbollah com operações contra alvos cada vez mais profundos em território libanês: as mais recentes atingiram áreas a mais de 100 quilômetros da fronteira. Além disso, o Exército israelense intensificou os ataques contra elementos pró-Irã na Síria, país onde atacou muitos alvos desde o início da guerra civil em 2011. Em meados deste mês, o Exército de Israel anunciou que já havia atacado "quase 4.500 alvos do Hezbollah" no Líbano e na Síria desde o início da guerra com o Hamas em Gaza. Uma fonte militar síria, citada pela agência oficial de notícias Sana, relatou "vários mortos e feridos, entre civis e soldados", em um ataque israelense contra posições do Exército nas imediações de Aleppo.

"O inimigo israelense executou um ataque aéreo contra diversas posições em Athriya, no sudeste de Aleppo", disse a fonte. Na madrugada desta sexta também ocorreram ações direcionadas contra fábricas vinculadas ao Ministério da Defesa sírio em Safira, perto de Aleppo, mas que agora estão sob o controle de grupos pró-Irã, segundo o OSDH. Procurado pela AFP em Jerusalém, o Exército israelense afirmou, como é habitual nestes casos, que não comenta informações divulgadas por meios de comunicação estrangeiros.