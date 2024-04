Wall Street encerra bom trimestre com recordes de Dow Jones e S&P 500

A Bolsa de Nova York fechou no azul nesta quinta-feira (28), com seus índices Dow Jones e S&P 500 registrando novos recordes em um trimestre muito bom para Wall Street e às vésperas de um longo feriado de Páscoa.

O Dow Jones, com um aumento de mais de 5,5% nos três primeiros meses do ano, registra seu maior ritmo desde 2021. O Nasdaq subiu mais de 9%.

Desde o início do ano, o S&P 500, o índice mais representativo do mercado nova-iorquino, subiu mais de 10% e registrou 18 altas em 22 semanas, disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

"Continuamos subindo, mas é possível uma pausa antes que passe muito tempo", alertou Hogan.

Em um mercado pouco animado, a revisão para cima do crescimento do PIB dos Estados Unidos no último trimestre de 2023 reforçou o espírito positivo do mercado.

A expansão do produto interno bruto do país foi revisada ligeiramente para uma taxa anualizada de 3,4%, frente aos 3,2% anunciados anteriormente, de acordo com a última estimativa do Departamento de Comércio.

Essa alteração reflete um maior gasto dos consumidores, um dinamismo que levou alguns analistas, como Ryan Sweet, da Oxford Economics, a adiar a perspectiva de uma queda nas taxas até junho, em vez de maio.

Outro indicador que mostra a vitalidade da economia americana, a confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan saltou 3,3%, para seu nível mais alto desde julho de 2021: 79,4 pontos em março.

No mercado de ações, a plataforma de criptomoedas Coinbase subiu 3,28%, enquanto a indústria de criptoativos acompanhava de perto o desfecho do julgamento do ex-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried, condenado a 25 anos de prisão por fraude e outros crimes.