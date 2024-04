Rússia diz ter provas de vínculos de autores de atentado com Ucrânia

Os investigadores russos garantiram nesta quinta-feira (28) que os autores do atentado em uma casa de shows de Moscou, que deixou mais de 140 mortos, tinham "vínculos com os nacionalistas ucranianos" e receberam "importantes" somas de dinheiro a partir da Ucrânia.

O ataque da noite de sexta-feira passada no Crocus City Hall foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico (EI), mas as autoridades russas insistem há vários dias em um suposto envolvimento da Ucrânia. Kiev, em contrapartida, rejeita qualquer relação com a matança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O trabalho realizado com os terroristas detidos, a perícia nos dispositivos técnicos que levavam e a análise das transações financeiras permitiram obter provas de seus vínculos com os nacionalistas ucranianos", declarou no Telegram o Comitê de Investigação da Rússia.