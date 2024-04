Polônia anuncia operação contra rede de espionagem russa

A ABW efetuou operações de busca na quarta-feira em Varsóvia e Tychy, uma cidade do sul, e "interrogou várias pessoas, acrescentou.

"A ABW está atuando no âmbito de uma investigação sobre atividades de espionagem em nome da Rússia contra Estados e instituições da União Europeia", escreveu na rede social X o porta-voz dos serviços especiais da Polônia, Jacek Dobrzynski.

A Agência de Segurança Interna (ABW) da Polônia informou nesta quinta-feira que iniciou uma operação em coordenação com outros países para desmantelar uma rede de espionagem russa.

A operação é resultado da cooperação entre ABW e vários serviços europeus, em particular da República Tcheca, que na quarta-feira anunciou uma operação similar.

A meta da rede russa era "alcançar os objetivos de política externa do Kremlin, em particular enfraquecer a posição da Polônia no cenário internacional, desacreditar a Ucrânia e a imagem das instituições da União Europeia", afirmou a ABW em um comunicado.

A operação também é consequência da detenção, em janeiro, de um polonês suspeito de trabalhar para os serviços secretos russos, explicou a ABW.