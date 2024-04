Novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza

O Exército de Israel, que acusa os combatentes do movimento islamista palestino de utilizarem os hospitais como esconderijos, prossegue com a operação iniciada em 18 de março no complexo hospitalar Al Shifa, na Cidade de Gaza.

O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta quinta-feira que ao menos 66 mortes foram registradas em Gaza durante a noite, a maioria em bombardeios. Um funcionário da administração local relatou combates nas imediações da Cidade de Gaza, no norte da Faixa, e em Khan Yunis, no sul.

Segundo o Crescente Vermelho Palestino, o hospital Al Amal interrompeu todas as atividades após a retirada dos civis. O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira ter "eliminado dezenas de terroristas na área de Al Amal", onde suas tropas "encontraram artefatos explosivos e projéteis de morteiro".

Além das ofensivas na Cidade de Gaza e em Khan Yunis, Israel planeja uma operação terrestre em Rafah, uma cidade do sul de Gaza que as autoridades do país consideram o último reduto do Hamas e onde 1,5 milhão de palestinos estão aglomerados, a grande maioria deslocados pela violência em outras áreas do território.

O governo dos Estados Unidos, principal aliado do Israel, teme o custo humano da operação.

A recente aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que exige um "cessar-fogo imediato", possível graças à abstenção dos Estados Unidos, enfureceu o governo israelense.

Mas na quarta-feira, um funcionário de alto escalão do governo americano afirmou que o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está disposto, agora, a conversar com Washington sobre a possível ofensiva em Rafah.

O Catar, que atua como mediador ao lado do Egito e dos Estados Unidos, afirmou que as negociações indiretas entre Israel e Hamas prosseguem, com o objetivo de alcançar uma trégua e uma troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.