Motim carcerário no Equador deixa três detentos mortos e seis feridos

Ao menos três presos morreram e outros seis ficaram feridos em um motim registrado na quarta-feira (27) em um presídio na cidade equatoriana de Guayaquil, com 4.400 detentos, de onde fugiu, em janeiro, o temido líder de uma das maiores organizações criminosas do país, informaram as autoridades nesta quinta (28).

A organização estatal a cargo das prisões (SNAI) detalhou, em nota, que os detentos morreram durante um "confronto" com a força pública na quarta-feira no presídio Regional de Guayaquil, de onde fugiu, no começo de janeiro, Adolfo 'Fito' Macías, líder da organização Los Choneros, uma das principais do país.

A fuga do chefe criminoso levou o governo a decretar estado de exceção, mobilizando militares em ruas e prisões do país, uma medida contra a qual quadrilhas de narcotraficantes responderam com uma onda de violência na qual morreram cerca de 20 pessoas.