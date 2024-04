Motim carcerário no Equador deixa dois detentos mortos e quatro feridos

Ao menos dois presos morreram e outros quatro ficaram feridos em um motim registrado na quarta-feira (27) em um presídio na cidade equatoriana de Guayaquil, de onde fugiu, em janeiro, o temido líder de uma das maiores organizações criminosas do país, informaram as autoridades nesta quinta (28).

"Temos que esperar que termine a revisão completa de todo o centro penitenciário", acrescentou, o que inclui "um controle de armas, munições e explosivos" no presídio que abriga 4.400 detentos.

Calderón insistiu em que a rebelião estava "completamente controlada" no presídio Regional de Guayaquil (sudoeste), de onde fugiu Adolfo 'Fito' Macías, líder da organização Los Choneros, uma das principais quadrilhas do país, no início de janeiro.

A fuga de 'Fito', que cumpria desde 2011 uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e assassinato, desencadeou uma guerra entre os traficantes e o Estado, que deixou dezenas de mortos no início do ano, além de ataques à imprensa, explosões e mais de 200 sequestros temporários. Os atos de violência levaram o governo a militarizar as prisões e as ruas.