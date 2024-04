Mentiras sobre Brigitte Macron ultrapassam fronteiras da França

Rumores infundados de caráter sexista e transfóbico, segundo os quais Brigitte Macron "nasceu homem", estão se espalhando entre a extrema direita americana, em plena campanha presidencial.

"INCRÍVEL: este é o maior escândalo na história da humanidade", diz para a câmera a blogueira americana Candace Owens, que, em 11 de março, garantiu que estava colocando "sua reputação em risco" para repercutir um "furo" que teria sido revelado por "jornalistas franceses".

Em um vídeo assistido mais de um milhão e meio de vezes no YouTube e que depois foi eliminado, Owens ataca violentamente Brigitte Macron, que usava o sobrenome Trogneux quando solteira, assegurando com documentos e fotos que, na realidade, ela seria uma mulher trans que nasceu com o nome de Jean-Michel.