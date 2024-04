Macron e Lula se reúnem no Planalto para reunião bilateral

O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou, no início da tarde desta quinta-feira, 28, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde terá uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo brasileiro e a primeira-dama, Janja da Silva, recepcionaram o francês na entrada do palácio.

Este é o quarto Estado que Macron visita no Brasil em três dias. O presidente francês chegou ao País na terça-feira, 26, e se reuniu com Lula em Belém (PA). Em seguida, visitou Itaguaí (RJ) e São Paulo (SP). Com exceção de São Paulo, Lula acompanhou a visita em todas as cidades.

Esta é a primeira visita que o líder francês faz a um país da América Latina em virtude de uma agenda bilateral. O outro momento em que Macron esteve na região foi em 2018, na Argentina, para participar da Conferência do G20.