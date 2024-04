Homem ataca pessoas com faca e deixa quatro mortos nos EUA

Um homem de 22 anos está sob custódia da polícia e estava sendo interrogado, segundo a chefe de polícia de Rockford, Carla Redd. Ela disse que uma das pessoas que foi ferida permanece em estado crítico. "Meu coração está com as famílias que estão sofrendo uma perda neste momento", disse Redd aos repórteres.

"Não acreditamos que haja outros suspeitos em fuga ou foragidos neste momento específico", disse Redd. "No momento, não temos um motivo claro para explicar o que levou esse indivíduo a cometer um crime tão hediondo."

A polícia de Rockford disse inicialmente que cinco pessoas haviam sido feridas. Cori Hilliard, oficial de informações públicas do Gabinete do Xerife do Condado de Winnebago, disse à Associated Press na noite de quarta-feira que mais duas vítimas estavam entre os feridos.

Três pessoas morreram no local, a quarta morreu em um hospital