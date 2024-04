Desemprego sobe para 7,8% no Brasil

No total, o país conta com 8,5 milhões de desempregados, o que significa, não obstante, um recuo de 7,5% em um ano.

Em 2023, o Brasil registrou um crescimento do nível de desocupação de 2,9%, contra 3% no anterior.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, disse na quarta-feira, durante um fórum econômico em São Paulo que contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron, que as previsões de crescimento do PIB do governo para 2024 serão revisadas para cima em breve, até 2,5%.