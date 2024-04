Autoridades de transporte aprovam pedágio para veículos que entrarem em Manhattan

As autoridades do transporte de Nova York deram seu aval à entrada em vigor, a partir de meados de junho, da cobrança de pedágio para os veículos que entrarem na parte sul de Manhattan, algo similar ao implementado em algumas grandes cidades do mundo.

Veículos de passageiros e comerciais pequenos que entrarem ao sul da rua 60 de Manhattan vindos dos distritos do Queens e do Brooklyn ou do estado vizinho de Nova Jersey, pagarão 15 dólares (R$ 75) durante o dia e US$ 3,75 (R$ 19) à noite uma única vez.

O pedágio para caminhões e alguns ônibus vai variar entre 24 e 36 dólares (R$ 120 e R$ 180) durante o dia e US$ 6 e US$ 9 (R$ 30 e R$ 45) à noite. A corrida dos táxis que circularem por esta área ficará 1,25 dólar (R$ 6,25) mais cara e US$ 2,5 (R$ 12,5) no caso de usuários de aplicativos como Uber, segundo os preços aprovados pela MTA.

A cidade de Nova York, a de tráfego mais intenso que qualquer outra nos Estados Unidos, será a primeira metrópole do país a adotar este tipo de medida, seguindo os exemplos de Londres, Estocolmo e Singapura.