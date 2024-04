Athletic desafia Real no Espanhol; Barça tenta se manter na luta pelo título

"Militão e Courtois começaram a trabalhar com o grupo, vão fazer treinamento normal. A ideia é que estejam disponíveis para o jogo do dia 31 [próximo domingo] contra o Athletic", disse o técnico Carlo Ancelotti antes da data Fifa.

O time merengue, que tem oito pontos de vantagem sobre o Barça, espera conseguir recuperar o zagueiro brasileiro Éder Militão, que voltou a treinar depois de ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho.

O Athletic Bilbao (4º) vai desafiar o líder Real Madrid pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, que volta depois da paralisação para a janela de data Fifa, enquanto o Barcelona (2º) quer continuar elevando seu nível na reta final da temporada para tentar lutar pelo título com seu grande rival.

Ancelotti, no entanto, não poderá contar com Courtois, que sofreu uma ruptura de menisco em um treino e dificilmente estará de volta antes do fim da temporada.

O Real Madrid terá que se recompor poucos dias depois de vários jogadores do elenco terem jogado por suas seleções, como é o caso de Vinícius Júnior e Rodrygo, que participaram dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha.