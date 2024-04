Argentina: Milei chama Petro de 'assassino terrorista'; Colômbia ordena expulsão de diplomatas

A chancelaria colombiana destacou em comunicado que não é a primeira vez que Milei ofende Petro, o que "tem deteriorado a confiança da nossa nação, além de ofender a dignidade do presidente" eleito democraticamente.

Antes, Milei havia chamado Petro de "um comunista assassino que está afundando a Colômbia", em outra entrevista concedida em janeiro. Na ocasião, a Colômbia convocou para consultas seu embaixador na Argentina, Camilo Romero.

Minutos antes de que o governo de Petro anunciasse a expulsão dos diplomatas argentinos, Romero advertiu no X (ex-Twitter) que, embora no passado o presidente colombiano tenha decidido não dar importância às declarações de Milei, agora estavam "explorando todas as medidas". A chancelaria indicou que a expulsão dos diplomatas será comunicada a Buenos Aires pelos "canais institucionais". Fonte: Associated Press.