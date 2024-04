Zelensky insta aliados ocidentais a acelerar entrega de F-16 e Patriot

As declarações de Zelensky coincidiram com uma nova onda de bombardeios russos na ex-república soviética, invadida por Moscou em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu novamente, nesta quarta-feira (27), a seus aliados ocidentais que "acelerem a entrega" de caças F-16 e de sistemas de defesa antiaérea Petriot, após um novo bombardeio russo sobre Kharkiv, a segunda maior cidade do país.

Ao menos quatro pessoas morreram, sendo uma na cidade de Kharkiv, e cerca de 30 ficaram feridas nesses ataques aéreos, segundo as autoridades. A região de Kharkiv, no nordeste do país, tem sido cenário de múltiplos bombardeios das tropas russas.

A Ucrânia pede a seus aliados das potências ocidentais que enviem mais ajuda e mais rapidamente. Mas tanto em Bruxelas quanto em Washington, as divisões políticas têm freado a entrega de armamento e ajuda nos últimos meses.