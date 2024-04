Tunisia condena à morte quatro acusados pelo assassinado de líder opositor em 2013

Quatro pessoas foram condenadas à morte e duas à prisão perpétua na Tunísia pelo assassinato do líder da oposição Chokri Belaid em 2013, anunciou nesta quarta-feira o procurador-adjunto da divisão judicial antiterrorismo.

Um total de 23 pessoas foram acusadas de ligação com o assassinato do esquerdista Belaid, um crítico veemente do partido conservador islâmico Ennahdha, que estava no poder na época.

Belaid foi assassinado em 6 de fevereiro de 2013 em seu carro, diante de sua casa. O crime foi reivindicado por extremistas vinculados ao grupo Estado Islâmico (EI).