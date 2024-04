Tesouro dos EUA impõe sanções contra rede de financiamento ao Hamas

O Departamento do Tesouro americano informa, em comunicado, que os Estados Unidos e o Reino Unido têm adotado ações coordenadas contra pessoas e entidades que levantam fundos para o Hamas e seus parceiros. Entre os alvos estão a Gaza Now, que levanta fundos para o grupo muçulmano considerado terrorista pelos americano, e seu fundador, Mustafa Ayash, bem como a Al-Qureshi Executives e a Aakhirah Limited, além do seu diretor, Aozma Sultana.

O Tesouro americano diz estar comprometido em afetar a capacidade do Hamas para "financiar suas atividades terroristas". Os EUA e o Reino Unido já conduziram três rodadas de sanções relacionadas a líderes e financiadores do Hamas desde 13 de dezembro, segundo a nota americana.