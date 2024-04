Protestos antimineração no Equador deixam 46 civis e agentes feridos em uma semana

Um protesto contra a mineração no Equador, com a participação de indígenas, deixou nove civis e 37 policiais e militares feridos durante confrontos registrados na última semana, informou o Ministério do Governo nesta quarta-feira (27).

"Atores externos à área buscam semear o caos e a instabilidade, gerando embates entre a comunidade e as forças da ordem, resultando até o momento em nove cidadãos e 37 uniformizados feridos", disse a pasta em um comunicado.

Dois veículos foram incendiados e houve danos à propriedade privada devido às manifestações em Palo Quemado, na província de Cotopaxi, acrescentou.