Palestinos se afogam ao tentar pegar ajuda humanitária que caiu no mar, diz Hamas

Autoridades palestinas afirmam que pelo menos seis pessoas se afogaram no início desta semana ao tentarem recuperar alimentos lançados por paraquedas no norte da Faixa de Gaza. Dezoito pessoas já morreram pelo lançamento de ajuda humanitária pelo ar, de acordo com autoridades de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas.

Mahmoud Bassel, porta-voz do serviço de resgate da Defesa Civil de Gaza, disse que um grande grupo de homens nadou até o Mar Mediterrâneo na segunda-feira, 25, para tentar recuperar os pacotes de ajuda. Seis corpos foram posteriormente recuperados e transferidos para um hospital próximo.

Bassel disse nesta quarta-feira que um total de 18 pessoas já morreram enquanto tentavam recuperar a ajuda humanitária lançada por paraquedas em cenas de caos e desespero. "Às vezes cai no mar, às vezes em civis, às vezes em casas, às vezes em território israelense além da cerca de fronteira", afirmou.