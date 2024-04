Países da UE endurecem restrições a importações ucranianas, mas não ao trigo

Os representantes permanentes dos 27 países do bloco aprovaram uma versão ligeiramente modificada do acordo alcançado em 20 de março entre os negociadores estatais e os eurodeputados para estender, a partir de junho, a isenção aduaneira a certos produtos ucranianos.

Desde 2022, pouco depois do início da invasão russa, a UE concede uma isenção tarifária a produtos agrícolas ucranianos. Isso causou mal-estar entre os agricultores europeus que denunciam que o fluxo de produtos ucranianos derruba os preços locais e constitui concorrência "desleal".

O acordo alcançado permitirá a Bruxelas adotar rapidamente "medidas corretivas" em caso de "perturbações importantes" no mercado, inclusive se for em apenas um país, com maior vigilância do fluxo de preços.

As importações sem tarifas de aves, ovos, açúcar, milho, mel e aveia seriam limitadas aos volumes de 2022 e 2023, mas o compromisso desta quarta-feira também estenderá isso "até o segundo trimestre de 2021", disse um diplomata.