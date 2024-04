Países Baixos inauguram maior centro de testes de transporte com tecnologia hyperloop

Os Países Baixos inauguram nesta quarta-feira (27) o maior túnel da Europa para cápsulas de transporte hyperloop, construído para testar esta tecnologia com o objetivo de que um dia seja possível viajar de Amesterdã a Barcelona em apenas algumas horas.

A estrutura branca em formato de Y, com 420 metros de extensão, composta por 34 tubos interligados com cerca de 2,5 metros de largura, está localizada em uma estação ferroviária desativada perto de Veendam, no norte do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tecnologia Hyperloop, um conceito de trem de levitação magnética muito rápido, envolve a circulação de cápsulas pressurizadas presas por ímãs a um tubo de baixa pressão, e registra velocidades que podem chegar a 1.000 km/h.