Número de mortos no atentado em Moscou sobe para 143

O balanço do ataque cometido na última sexta-feira (22) em uma casa de shows nos arredores de Moscou subiu para 143 mortos, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (27) pelas autoridades russas.

A lista de vítimas, que pode ser consultada no site do Ministério de Situações de Emergência, conta atualmente com 143 falecidos.

O atentado, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, ocorreu na noite de sexta na casa de shows Crocus City Hall, no subúrbio moscovita de Krasnogorsk.